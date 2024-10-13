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A Milli Futbol Takımı İzlanda'da

A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim'de İzlanda ile oynayacağı maç öncesi Keflavik Havalimanı'na indi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 00:15
A Milli Futbol Takımı İzlanda'da

A Milli Takım İzlanda'ya Ulaştı

14 Ekim Pazartesi günü UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım, İzlanda'ya iniş yaptı.

Özel Uçakla Huzurlu Bir Varış

Ay-yıldızlı ekibi taşıyan özel uçak, Samsun'dan havalanarak İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na güvenli bir şekilde ulaştı.

TFF Başkanı ve Yönetimi Eşlik Etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de milli takım kafilesinde yer aldı. Kafile, ardından otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Taraftar Coşkusu

Otel girişine varan milli futbolcuları, bir grup Türk taraftar coşkuyla karşıladı. Arda Güler gibi bazı futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirirken imza da verdiler.

Sakat ve Cezalı Oyuncular

Milli takım kadrosu, Karadağ maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Kaan Ayhan’ı içermiyor.

Basın Toplantısı ve Antrenman Programı

Teknik direktör Vincenzo Montella ve kadroda yer alan bir milli futbolcu, yarın TSİ 16.45'te Laugardalsvöllur Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca ay-yıldızlı ekip, aynı stadyumda maç öncesi son antrenmanını yarın TSİ 21.00'de gerçekleştirecek.

İzlanda ile Maç Zamanı

İzlanda-Türkiye karşılaşması, 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45’te başlayacak.

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