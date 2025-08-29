A Milli Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı: Gürcistan ve İspanya

A Milli Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ve İspanya ile oynanacak maçlar öncesi A Milli Futbol Takımı aday kadrosu resmen duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takım oyuncuları 1 Eylül Pazartesi saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlılar, ilk çalışmasını aynı gün 18.00'de gerçekleştirecek.
Teknik Direktör
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar:
Kadro
Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün
Maç Programı
4 Eylül Perşembe: 19.00 Gürcistan-Türkiye (Boris Paichadze Ulusal)
7 Eylül Pazar: 21.45 Türkiye-İspanya (MEDAŞ Konya Büyükşehir)