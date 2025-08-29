A Milli Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı: Gürcistan ve İspanya

A Milli Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ve İspanya ile oynanacak maçlar öncesi A Milli Futbol Takımı aday kadrosu resmen duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takım oyuncuları 1 Eylül Pazartesi saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlılar, ilk çalışmasını aynı gün 18.00'de gerçekleştirecek.

Teknik Direktör

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar:

Kadro

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Maç Programı

4 Eylül Perşembe: 19.00 Gürcistan-Türkiye (Boris Paichadze Ulusal)

7 Eylül Pazar: 21.45 Türkiye-İspanya (MEDAŞ Konya Büyükşehir)