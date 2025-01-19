Göztepe, Trendyol Süper Lig'de Onvo Antalyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Göztepe - Onvo Antalyaspor Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Göztepe, önemli bir üç puanın sahibi oldu.

İlk Yarıda Gelişmeler

Maçın ilk yarısında her iki takımda etkili pozisyonlar yakalamaya çalıştı. Ancak, Göztepe'nin savunması, Antalyaspor'un ataklarını etkili bir şekilde durdurdu.

İkinci Yarıda Heyecan Zirve Yaptı

Maçın 60. dakikasında, Tijanic'in sağ kanattan kullandığı kornerde Koray Günter kafa vuruşunu yaptı, fakat topu kaleci Kenan Piric kurtardı.

68. dakikada Djenepo'nun sol kanattan yaptığı ortada, top takım arkadaşına çarparak kale direğinin üstünden dışarı gitti.

72. dakikada kornerden gelen topa Koray Günter vurdu, ancak defanstan dönen topu Bokele, altıpas içerisinde kaçırdı.

Maçın son dakikalarında, 90+4. dakikada sağ kanattan gelen ortaya Samudio'nun kafa vuruşu, kaleci Lis tarafından yakalandı.

Sonuç olarak, Göztepe güçlü bir performans sergileyerek sahadan 1-0 galip ayrıldı.