A Milli Futbol Takımı'nın İspanya Maçı Bilet Satışları Başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 7 Eylül Pazar İspanya maçı biletleri satışa çıktı. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan, giriş çipli T.C. kimlik ve Passo kartla olacak.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:31
A Milli Futbol Takımı'nın İspanya Maçı Bilet Satışları Başladı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı. Karşılaşma Konya Büyükşehir Belediye Stadında saat 21.45'te başlayacak.

Bilet Satın Alma Noktaları

Maç biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden temin edilebilecek. Alım işlemleri bu platformlar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Satış ve Giriş Koşulları

Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.

