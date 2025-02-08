A Milli Kadın Basketbol Takımı, 446. Resmi Maçına Çıkıyor

2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Romanya'ya konuk olacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihindeki 446. resmi maçına çıkma heyecanı yaşıyor. Olimpiyat Oyunları, dünya ve Avrupa şampiyonalarında mücadele eden ay-yıldızlı takım, geride kalan 445 resmi müsabakada 262 galibiyet ve 183 yenilgi aldı.

Maç Detayları

Romanya'nın Ploieşti kentindeki Olimpia Spor Salonu'nda oynanacak olan bu önemli karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Tarihinde İlk Maç Batı Almanya'ya Karşı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihindeki ilk maçını 12 Eylül 196448-43 kaybetmişti.

Hedefe Erken Ulaştılar

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Çekya, Almanya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde 18-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını erken elde etti. Grupta oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak grup liderliğini garantileyen ay-yıldızlı takım, son maçında Romanya ile karşılaşarak 11. kez yer alacağı Avrupa Şampiyonası'na kayıpsız gitme hedefini sürdürüyor.

Üst Üste 11. Defa

A Milli Kadın Basketbol Takımı, üst üste 11. kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alma hakkı elde etti. Türkiye, 2005'ten bu yana bütün Avrupa şampiyonalarına katılıyor ve 2025'te de mücadele etmeye devam edecek. Milli takım, 2011 yılında gümüş, 2013 yılında ise bronz madalya kazanmıştır.

Romanya ile İlk Maçta Farklı Galibiyet

Grupta Romanya ile oynanan ilk maçta A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'da gerçekleştirdiği karşılaşmayı farklı bir skorla kazandı. Ay-yıldızlı ekip, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadeleden 101-54 galip ayrıldı.