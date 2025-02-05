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A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda ile Karşılaşıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın İzlanda'yı Kocaeli'de ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:36
A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda ile Karşılaşıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında yarın İzlanda'yı konuk edecek. Mücadele, Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Eleme maçlarında bugüne kadar çıktığı 4 karşılaşmayı da kazanarak grup liderliğini güvence altına alan milli takım, şampiyonaya katılma hakkı elde etti. Öte yandan, İzlanda'nın 4 maçta 1 galibiyeti ve 3 yenilgisi bulunmakta; bu durum onu grubun son sırasına yerleştirmiştir.

A Milli Takım, İzlanda'da gerçekleşen ilk karşılaşmayı 72-65'lik skorla kazanmıştı. Ancak takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle Olcay Çakır Turgut ve Alperi Onar kadrodan çıkarılırken, Berfin Sertoğlu aday kadroya eklendi.

Ekrem Memnun'un teknik direktörlüğünü üstlendiği A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın mevcut aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Elif Bayram, Melek Uzunoğlu (Beşiktaş), Sinem Ataş, Feride Şevval Akalan, Pelin Derya Bilgiç (ÇİMSA ÇBK Mersin), Sevgi Uzun, Tilbe Şenyürek (Fenerbahçe Opet), Meltem Yıldızhan, Ayşe Cora, Derin Erdoğan, Gökşen Fitik, Kuanitra Holingsvorth (Galatasaray Çağdaş Faktoring), İlayda Güner (Nesibe Aydın), Duygu Özen, Manolya Kurtulmuş, Zeynep Şevval Gül (OGM Ormanspor) ve Berfin Sertoğlu (Emlak Konut).

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