TFF 3. Lig: Karşıyaka 3-1 Bornova 1877

TFF 3. Lig 4. Grup 13. haftasında Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli'de Bornova 1877'yi 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 19:03
Maç Özeti

TFF 3. Lig 4. Grup 13. haftasında Karşıyaka, evinde karşılaştığı Bornova 1877'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşma, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynandı.

Detaylar

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: İbrahim Güner, Uğur Çakmak, Mehmet Sonay

Goller: Hamza Küçükköylü (dk. 12), Onur İnan (dk. 21), Berat Şahin (dk. 31) — Karşıyaka; Ertuğrul Yıldırım (dk. 17) — Bornova 1877

Sarı kartlar: Emre Akbulut, Ege Duyar (Bornova 1877)

Karşıyaka 11'i

Karşıyaka: Sadri Ege Dipci, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Selim Demirci, Doğanay Avcı, Berat Şahin, Adem Yeşilyurt (Ahmet Yağız Mengi dk. 83), Samet Sargın, Namık Barış Çelik (Tolga Ünlü dk. 30), Onur İnan (Mehmet Güneş dk. 58), Hamza Küçükköylü (Selahattin Cankirli dk. 83)

Bornova 1877 11'i

Bornova 1877: Batu Efe Akdağ, Mete Şentürk, Berke Kılıç, Baran Kırmaci (Abdulkadir Kuzey dk. 70), Emre Akbulut (Ömer Hızıroğlu dk. 84), Murat Arslan, Ertuğrul Yıldırım (Ahmet Ata Kalaycıoğlu dk. 84), Ege Duyar, Boran Yılmaz, Enver Büyükdere (İlhan Doğanay dk. 63), Aslan İlidi

Karşıyaka, ilk yarıda bulduğu gollerle avantajı ele geçirirken Bornova 1877'nin golü skoru dengelemek için yeterli olmadı. Maçın kritik anları ve değişiklikler skoru belirledi.

TFF 3. LİG 4. GRUP 13. HAFTADA KARŞIYAKA EVİNDE KARŞILAŞTIĞI BORNOVA 1877’Yİ 3-1 MAĞLUP ETTİ.

