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Trabzonspor 2025-2026 Sezonu Formaları Satışa Sunuldu

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu formalarını satışa sundu. Taraftarlar mağaza önünde yoğun ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 12:03
Trabzonspor 2025-2026 Sezonu Formaları Satışa Sunuldu

Trabzonspor 2025-2026 Sezonu Formalarıyla Taraftarların Karşısında

Trabzonspor Kulübü, bordo-mavili takımın 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları taraftarlarıyla buluşturdu. Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımladığı tanıtım videosunun ardından, formaların satışa çıkacağı saat 10.00'da, TS Club mağazalarının önünde büyük bir yoğunluk yaşandı.

Taraftardan Yoğun İlgi

Bordo-mavili taraftarlar, kulübün 3.199 lira fiyatla satışa sunduğu “çubuklu”, “bordo”, “beyaz” ve “turuncu” formalara yoğun ilgi gösterdi. Yeni sezon forması, sadık taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

Özel Klip ile Duygusal Anlar

Trabzonspor, forma tanıtımı için sosyal medya hesabında özel bir video paylaştı. Yayınlanan klipte, "Yayladaki dumanı, dumandaki yağmuru, yağmurdaki çiçeği, çiçekteki böceği bile hatırlayan, hiç sizi unutur mu? Unutmayız, unutamayız!" mesajı yer aldı. Klipte ayrıca, Trabzonspor 19 Yaş Altı takımı, vefat eden gençler Mattia Ahmet Minguzzi ve Eren Bülbül ile birlikte, ünlü sanatçı Volkan Konak, kulüp yöneticileri ve futbolcular da yer aldı.

Kısa sürede taraftarların beğenisini kazanan bu video, kulübün duygusal bağlarını güçlendirdi.

Trabzonspor Kulübü, bordo-mavili takımın 2025-2026 sezonunda kullanacağı formaları satışa sundu....

Trabzonspor Kulübü, bordo-mavili takımın 2025-2026 sezonunda kullanacağı formaları satışa sundu. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarında yayınlanan tanıtım videosunun ardından taraftarlar, formaların satışa çıkacağı bildirilen saat 10.00'da TS Club mağazalarının önünde yoğunluk oluşturdu.

Trabzonspor Kulübü, bordo-mavili takımın 2025-2026 sezonunda kullanacağı formaları satışa sundu....

Trabzonspor Kulübü, bordo-mavili takımın 2025-2026 sezonunda kullanacağı formaları satışa sundu. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarında yayınlanan tanıtım videosunun ardından taraftarlar, formaların satışa çıkacağı bildirilen saat 10.00'da TS Club mağazalarının önünde yoğunluk oluşturdu.

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