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A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya ile Karşılaşıyor

Ay-yıldızlılar, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Romanya'yı ağırlayacak. Maç detayları ve bilet bilgileri burada.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:05
A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya ile Karşılaşıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya'yı Ağırlıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Maç Detayları

Karşılaşma, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak. Maç, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayımlanacak.

Liderlik Mücadelesi

Ay-yıldızlı ekip, Romanya, Slovakya ve İzlanda ile bulunduğu grupta lider konumda. İlk maçında Slovakya'yı 75-40 yenerek güçlü bir başlangıç yapan A Milli Takım, ikinci mücadelesinde de İzlanda'yı 72-65 ile geçmeyi başardı. Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Romanya ise averajla üçüncü sırada; ilk maçında İzlanda'yı 82-70 yenen Romanya, ikinci karşılaşmasında Slovakya'ya 93-77 mağlup oldu.

İlk Milli Maç

Bu karşılaşma, Türkiye'nin basketbol üssü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ilk milli maç olacak. Merkezin resmi açılışı, 29 Eylül'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesiyle gerçekleştirilmişti.

Bilet Satışları Sürüyor

Türkiye-Romanya maçı için bilet satışları Biletix üzerinden devam ediyor. Bilet fiyatları tribünler ve saha içi için 350 lira ile 2000 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Locadan seyirci izlemek isteyenler içinse fiyatlar 5000 lira ile 15000 lira arasında değişiyor.

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