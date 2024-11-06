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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonası için avantaj elde etmeyi planlıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 19:51
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Hedefi Romanya Galibiyeti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda yarın Romanya ile karşı karşıya gelecek. Takımın oyuncuları, galip gelerek grupta avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

Tilbe Şenyürek: "Her Maça Aynı Ciddiyetle Hazırlanıyoruz"

Basketbolcu Tilbe Şenyürek, Romanya'yı daha önce izlediklerini ve rakiplerinin daha kısa ve hareketli bir takım olduğunu belirtti. "Romanya maçından sonra zorlu bir Slovakya maçı oynayacağız. Önümüzdeki maçları kazanıp 4'te 4 yapmak istiyoruz." Aynı zamanda, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok yetenekli bir jenerasyona sahip olduklarını, mağlubiyet almadan grubu tamamlayarak ilk torbada yer alma hedefinde olduklarını vurguladı.

Meltem Yıldızhan: "Romanya Maçı Çok Önemli"

Diğer bir oyuncu Meltem Yıldızhan, "2'de 2 yapmak istiyoruz. Romanya maçı çok önemli." ifadesiyle galibiyetlerinin önemi üzerinde durdu. Ayrıca, Avrupa Şampiyonası’na katılmak için var güçleriyle mücadele edeceklerini belirtti.

Berfin Sertoğlu ve Gökşen Fitik’ten Hedef Açıklamaları

Berfin Sertoğlu, "İlk milli maçımız olacak. Romanya ve Slovakya'yı yenip grubu birinci bitirmek istiyoruz." dedi. Gökşen Fitik ise bu maçların Avrupa Şampiyonası'na katılma açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı. "Kendi potansiyelimizin farkındayız ve bu bizim tek hedefimiz." diyerek takımın hedefine inancını dile getirdi.

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