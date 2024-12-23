Kocaelispor, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile Anlaştı

Kocaelispor'da Yeni Dönem: İsmet Taşdemir Göreve Başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir ile anlaşma sağladı. Kulübün Basın ve Medya İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fazile Ayşe Özkurt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada İsmet Taşdemir ile 1,5 yıllık bir sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

İsmet Taşdemir, kariyerine en son Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'de devam ediyordu. Taşdemir’in göreve başlaması ile birlikte, yeşil-siyahlı takımda bir dönem daha başlamış oldu.

Öte yandan, Kocaelispor'un eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, 20 Aralık tarihinde görevinden istifa ettiğini duyurmuş, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilmişti.

İsmet Taşdemir'in Kocaelispor ile yapacağı yeni çalışmalarda, kulübün bu sezondaki hedeflerini gerçekleştirmesi ve başarısı için önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir (sol 4) dönemi başladı. Taşdemir, Körfez Brunga Tesisleri'nde Kocaelispor Başkanı Recep Durul (sağ 4) ve yöneticilerle bir araya geldi.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir (sol 4) dönemi başladı. Taşdemir, Körfez Brunga Tesisleri'nde Kocaelispor Başkanı Recep Durul (sağ 4) ve yöneticilerle bir araya geldi.