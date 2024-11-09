A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya ile Deplasmanda Karşılaşıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'ya Konuk Oluyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Slovakya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Bratislava’da bulunan Gopass Arena'da gerçekleştirilecek ve yerel saatle 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlılar Lider Konumda

Grupta Romanya, Slovakya ve İzlanda ile yarışan ay-yıldızlı takım, grupta şu anda lider durumda yer alıyor. İlk maçında Slovakya'yı 75-40 mağlup eden Türkiye, ikinci müsabakada İzlanda'yı 72-65, üçüncü karşılaşmada ise Romanya’yı 101-54 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.

Slovakya'nın Durumu

Slovakya, grupta 5 puanla ikinci sırada bulunuyor ve Romanya'yı 93-77 ve İzlanda'yı 70-78 mağlup ederek önemli galibiyetler aldı. Ay-yıldızlıların bu önemli mücadelede alacağı sonuç, grup liderliğini sürdürmeleri açısından kritik bir öneme sahip.