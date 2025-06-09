Milli Atlet Berfin Babat, EYOF'ta Altın Madalya Hedefliyor

Milli Atlet Berfin Babat'ın Altın Madalya Hedefi

17 yaşındaki milli atlet Berfin Babat, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivalinde (EYOF) altın madalya kazanmak için sıkı bir şekilde çalışıyor. Berfin, Bursa Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi olarak, 6 yıl önce ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle atletizme adım attı.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Uzun süre Gökçe Spor Kulübü çatısı altında antrenman yapan Berfin, 3 yıl önce Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer oldu. Yurt içi ve yurt dışındaki organizasyonlara katılan genç sporcu, mayıs ayında Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Atletizm Müsabakalarında 400 metre ve 400 metre engelli kategorilerinde birinci olmayı başardı.

Hedefleri Büyük

Berfin Babat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu antrenmanların keyifli hale geldiğini, yüksek hedefler taşıdığını belirtti. “Her iki branşta da şampiyon oldum. 400 metrede 55.99, 400 metre engellide 61.75 koşarak birinci oldum. Çok mutlu oldum. Emeklerimin karşılığını aldığımı hissettim.” dedi.

Kırılması Zor Bir Rekor

Berfin, 18 yaş altı kategorisinde 400 metre engelli rekorunu kırmayı hedefliyor. “Rekor 60.48. Onu kırmayı hedefliyorum. Temmuzda EYOF'ta madalya almak istiyorum. Aynı zamanda 18 ve 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'na katılmayı da planlıyorum.” ifadelerini kullandı.

İşbirliği ve Destek

Berfin'in antrenörü Ayşe Gökçe ise sporcusunun yüksek hedeflere ulaşma azmini vurguladı. Bu sezon kendi branşında birinci olan Berfin'in, 18 yaş altı 400 metre engelli rekoruna çok yaklaştığını belirten Gökçe, “Hedefimiz EYOF'ta bu rekoru kırarak ülkemize madalya kazandırmak.” şeklinde konuştu.

Milli atlet Berfin Babat, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalya kazanmak için çalışıyor.

Milli atlet Berfin Babat, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalya kazanmak için çalışıyor.