A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı İçin Önemli Maç Öncesi Hazırlıklar

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 4. maçında yarın Slovakya'ya konuk olmak üzere hazırlıklarına devam etti.

Bratislava'da Şut ve Taktik Çalışmaları

Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Gopass Arena'da, Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde yapılan antrenmanda şut ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Takım, 10 Kasım sebebiyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla "Ulu Önderimizi Saygıyla Anıyoruz..." yazılı pankart ile idmana çıktı.

Ekrem Memnun'un Açıklamaları

Maç öncesinde AA muhabirine konuşan Ekrem Memnun, Slovakya'nın gruptaki iddialı takımlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de Slovakya'ya karşı ilk oynamış olduğumuz maçı farklı kazanmıştık fakat karşımızda şimdi yeni bir kadro var. Biz üç maçımızı kazandık, onlar da iki galibiyet aldı. Daha avantajlıyız. Gruptan çıkmak için önemli bir maç. Avrupa Şampiyonası'nda yer almak istiyoruz ve onlar da şampiyonaya katılmak için ellerinden geleni yapacaktır. İyi oyuncuları var ve sert bir maç olacağını düşünüyorum. Biz iyi hazırlandık, moralimiz de iyi. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Şubat ayındaki maçları beklemeden pozisyonumuzu almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun bir aradan sonra bir araya geldiklerini dile getiren Memnun, "İlk iki maçı geçen sene kasımda oynadık ve sonuçlarımız iyi. Motivasyonumuz da yüksek. Bu pencere maçlarında önemli olan oyuncuların isteği ve motivasyonu. Üç gün içerisinde takımı taktiksel anlamda hazırlamak imkansız. Bu nedenle oyuncuların birlikte oynama isteği ve kazanma arzusu çok önemli. Bu isteği görüyorum. Oturtmuş olduğumuz bir oyun var ve milli takımın kıymetini bilen arkadaşlarla ekibimizi oluşturduk." şeklinde konuştu.

Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedeflediklerini belirten tecrübeli başantrenör, "A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın çok güçlü bir mirası var ve son dönemde biraz geride kaldık. Gerçek değerimiz bu değil. Hiçbir büyük turnuvayı kaçırmak istemiyoruz. Şu anda 2026 Dünya Şampiyonası'na gidecek pozisyona girmek de hedeflerimiz arasında." dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Slovakya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.