Şenol Güneş: Trabzonspor’a 11 maçta 12 puan yakışmıyor!

Şenol Güneş’ten Duygusal Açıklama

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kulübün performansına dair eleştirilerde bulundu ve 11 maçta elde edilen 12 puanın Trabzonspor’a yakışmadığını vurguladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, oyuncular ve taraftarların üzüntüsüne dikkat çeken Güneş, "Herkesten özür dilerim," dedi.

Oyun ve Güven Sorunları

Güneş, "Beklentilerimize ulaşamadık. Fizik, teknik, taktiğin ötesinde öz güven sorunu yaşıyoruz" diyerek yaşanan sıkıntılara değindi. Kayserispor maçı ile başlayan süreçte bekledikleri futbol anlayışını tam olarak ortaya koyamadıklarını da belirtti.

Takımda Sıkıntılar ve Transfer Planları

Devre arasına kadar transfer yapmak için herhangi bir hareket olmayacağını söyleyen Güneş, "Mutsuz olan ve gitmek isteyen oyuncular değerlendirilebilir. Ama şu anda kadroda bir değişiklik yapmayacak gibiyiz" ifadelerini kullandı. Takımın eksikliklerini de dile getiren Güneş, stoper ve santrfor transferinin gerekli olduğunu vurguladı.

Üç Yıllık Gelecek Planı

Trabzonspor'un geleceği için üç yıllık bir plan oluşturulduğunu dile getiren Güneş, bu planla birlikte kulübün daha iyi bir konuma geleceğini belirtti. "Bu kara bulutları dağıtırız, fırtınayı tekrar estiririz" diyerek umut dolu ifadelerde bulundu.

Sonuç ve Hedefler

Şenol Güneş, "Trabzonspor’un ismi ve beklentisi büyük. Şampiyonluk hedefinden uzaklaştık ama Avrupa kupalarına katılmak ve Türkiye Kupası’nı kazanmak hedeflerimiz arasında" diye konuştu. Bütün bu olumsuzluklara rağmen umutlu olduğunu belirten Güneş, oyuncularından daha fazla çaba göstermelerini istediği belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.