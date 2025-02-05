Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'la Karşılaşıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'a Konuk Olacak

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında yarın deplasmanda Geosis Boluspor ile karşılaşacak. Maç, Bolu Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Sarı-Kırmızılılar İlk Maçta Beraberlik Aldı

Türkiye Kupası'ndaki grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçında Bolu deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Sakat Oyuncular ve Kadro Rotasyonu

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs bu önemli mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, Boluspor maçı için ideal ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitmesi bekleniyor.

Boluspor'un İlk Maç Sonucu

Öte yandan, Boluspor kupadaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, bu zorlu deplasmanda iyi bir performans sergileyip, galibiyet hedefliyor.