A Milli Kadın Futbol Takımı İrlanda'ya 1-0 Mağlup Oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan İrlanda Deplasmanında Kayıp

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti'ne 1-0 mağlup oldu. Milliler, 2. Grup'taki ilk maçında İrlanda ile başkent Dublin'deki Tallaght Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Karşılaşmada, 45+3. dakikada Kyra Carusa'nın attığı golle İrlanda, maçı 1-0'lık sonuçla kazandı. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla turnuvaya kötü bir başlangıç yapmış oldu.

Bir Sonraki Maç

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçını 25 Şubat Salı günü Yunanistan ile oynayacak. Pendik Stadı'nda gerçekleştirilecek karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.