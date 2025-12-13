Trendyol 1. Lig: Manisa, Serikspor'u 1-0 Yendi

Trendyol 1. Lig: Serikspor 0 - Manisa Futbol Kulübü 1
Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Serikspor, Bandırma’da karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü’ne 1-0 mağlup oldu.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Hakan Ülker, Furkan Ulu, Emrah Türkyılmaz
Maçın özeti
Maçın tek golü Birama Toure (dk. 1) tarafından kaydedildi ve bu gol, Manisa Futbol Kulübü'ne galibiyeti getirdi.
Kadro ve değişiklikler
Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi (Sertan Taşkın dk. 81), Aleksandr Martynov, İlya Berkovskii (Gökhan Karadeniz dk. 81), Marcos Silva, Joao Amaral (İlya Sadygov dk. 89), Kerem Şen (Şahverdi Çetin dk. 68), Bilal Ceylan, Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Şeref Özcan (Sami Gökhan Altıparmak dk. 68)
Yedekler: Ender Güneş, Halim Ayaz Yükseloğlu, Baha Karakaya, Gökhan Akkan
Teknik Direktör: Sinan Paşalı
Manisa Futbol Kulübü: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Osman Kahraman dk. 90+5), Christophe Herelle, Lois Diony, Jonathan Lindseth (Ada İbik dk. 90+6), Adekanye (Burak Süleyman dk. 56), Umut Erdem, Yassine Benrahhou (Muhammed Enes Kiprit dk.85), Yasin Gürler, Ayberk Karapo, Birama Toure
Yedekler: Saim Sarp Bodur, Emre Akboğa, Yunus Emre Dursun, Oğuzhan Yurtdaş, Ahmet Şen, Umut Can Aslan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Sarı kartlar
Serikspor: Kerem Şen, Emrecan Terzi, Silva
Manisa Futbol Kulübü: Herele, Lindseth, Toure
TRENDYOL 1.LİG: SERİK SPOR FUTBOL A.Ş :0 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: 1