Trendyol 1. Lig: Manisa, Serikspor'u 1-0 Yendi

Trendyol 1. Lig 17. haftasında Manisa Futbol Kulübü, Bandırma'da Serikspor'u 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 19:02
Trendyol 1. Lig: Manisa, Serikspor'u 1-0 Yendi

Trendyol 1. Lig: Serikspor 0 - Manisa Futbol Kulübü 1

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Serikspor, Bandırma’da karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü’ne 1-0 mağlup oldu.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Hakan Ülker, Furkan Ulu, Emrah Türkyılmaz

Maçın özeti

Maçın tek golü Birama Toure (dk. 1) tarafından kaydedildi ve bu gol, Manisa Futbol Kulübü'ne galibiyeti getirdi.

Kadro ve değişiklikler

Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi (Sertan Taşkın dk. 81), Aleksandr Martynov, İlya Berkovskii (Gökhan Karadeniz dk. 81), Marcos Silva, Joao Amaral (İlya Sadygov dk. 89), Kerem Şen (Şahverdi Çetin dk. 68), Bilal Ceylan, Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Şeref Özcan (Sami Gökhan Altıparmak dk. 68)

Yedekler: Ender Güneş, Halim Ayaz Yükseloğlu, Baha Karakaya, Gökhan Akkan

Teknik Direktör: Sinan Paşalı

Manisa Futbol Kulübü: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Osman Kahraman dk. 90+5), Christophe Herelle, Lois Diony, Jonathan Lindseth (Ada İbik dk. 90+6), Adekanye (Burak Süleyman dk. 56), Umut Erdem, Yassine Benrahhou (Muhammed Enes Kiprit dk.85), Yasin Gürler, Ayberk Karapo, Birama Toure

Yedekler: Saim Sarp Bodur, Emre Akboğa, Yunus Emre Dursun, Oğuzhan Yurtdaş, Ahmet Şen, Umut Can Aslan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Sarı kartlar

Serikspor: Kerem Şen, Emrecan Terzi, Silva

Manisa Futbol Kulübü: Herele, Lindseth, Toure

TRENDYOL 1.LİG: SERİK SPOR FUTBOL A.Ş :0 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: 1

TRENDYOL 1.LİG: SERİK SPOR FUTBOL A.Ş :0 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: 1

TRENDYOL 1.LİG: SERİK SPOR FUTBOL A.Ş :0 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: 1

