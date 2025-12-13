DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.843.883,3 0,26%

Altıparmak: "Hakem formsuzdu ve kötü maç yönetti" — Sivasspor 1-1 Çorum FK

Mehmet Altıparmak, Özbelsan Sivasspor’un Çorum FK ile 1-1 berabere kaldığı maçta hakemi eleştirdi; penaltının kolay olduğunu ve hakemin formsuz olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 18:53
Altıparmak: "Hakem formsuzdu ve kötü maç yönetti" — Sivasspor 1-1 Çorum FK

Mehmet Altıparmak: "Hakem formsuzdu ve kötü maç yönetti"

Trendyol 1. Lig 17. hafta maçının ardından değerlendirme

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında evinde Çorum FK ile 1-1 berabere kalan Özbelsan Sivasspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, karşılaşma sonrası yapılan basın toplantısında takımının performansını ve maçın kritik anlarını değerlendirdi.

Altıparmak, maçı özetlerken, "Çok iyi oynadığımız bir karşılaşmaydı. Tek eksik gol ve galibiyetti. İkinci golü bir türlü atamadık. Rakibimize 85. dakikaya kadar pozisyon vermedik. Çok kolay bir penaltıydı" ifadelerini kullandı.

Teknik adam, oyun planının baştan sona uygulandığını ve penaltıdan sonra da ekibinin aynı oyunu sürdürdüğünü belirtti: "İkinci yarı da çok pozisyon bulduk. İstek, arzu bizim adımıza en iyi olanlardı. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi muhteşem desteklediler."

Altıparmak, kadro sıkıntısına da vurgu yaparak, "Kısıtlı bir kadromuz var. Her oyuncumuzdan faydalanmaya çalışıyoruz. İyi bir maç oynadık. Hak ettiğimiz bir 3 puan vardı ama bunu alamadık. Rakibimiz de şampiyonluğa kadro kurmuş bir takımdı. Galip gelemediğimiz için üzgünüz." dedi.

Maçın hakemi hakkında ise sert eleştirilerde bulunan Altıparmak, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bu hakeme baktık Çorum FK ile inanılmaz bir istikrarı vardı. Takdir haklarını hep rakipten yana kullandı. Hakem formsuzdu ve kötü maç yönetti".

TRENDYOL 1. LİG’İN 17. HAFTASINDA ÇORUM FK İLE EVİNDE 1-1 BERABERE KALAN ÖZBELSAN SİVASSPOR’DA...

TRENDYOL 1. LİG’İN 17. HAFTASINDA ÇORUM FK İLE EVİNDE 1-1 BERABERE KALAN ÖZBELSAN SİVASSPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR MEHMET ALTIPARMAK, KARŞILAŞMANIN ARDINDAN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasyaspor Yönetimi Genel Kurula Gidiyor: Şükrü Derici İstifa Düşünüyor
2
Kayserispor 0-0 Corendon Alanyaspor — Trendyol Süper Lig 16. Hafta
3
TFF 3. Lig: Karşıyaka 3-1 Bornova 1877
4
Trendyol 1. Lig: Manisa, Serikspor'u 1-0 Yendi
5
Türkiye-Bulgaristan 0-0 (15') — 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
6
Altıparmak: "Hakem formsuzdu ve kötü maç yönetti" — Sivasspor 1-1 Çorum FK
7
Trendyol Süper Lig: Kayserispor 0-0 Corendon Alanyaspor — İlk 15 Dakika

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama