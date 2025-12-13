Altıparmak: "Hakem formsuzdu ve kötü maç yönetti" — Sivasspor 1-1 Çorum FK

Mehmet Altıparmak: "Hakem formsuzdu ve kötü maç yönetti"

Trendyol 1. Lig 17. hafta maçının ardından değerlendirme

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında evinde Çorum FK ile 1-1 berabere kalan Özbelsan Sivasspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, karşılaşma sonrası yapılan basın toplantısında takımının performansını ve maçın kritik anlarını değerlendirdi.

Altıparmak, maçı özetlerken, "Çok iyi oynadığımız bir karşılaşmaydı. Tek eksik gol ve galibiyetti. İkinci golü bir türlü atamadık. Rakibimize 85. dakikaya kadar pozisyon vermedik. Çok kolay bir penaltıydı" ifadelerini kullandı.

Teknik adam, oyun planının baştan sona uygulandığını ve penaltıdan sonra da ekibinin aynı oyunu sürdürdüğünü belirtti: "İkinci yarı da çok pozisyon bulduk. İstek, arzu bizim adımıza en iyi olanlardı. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi muhteşem desteklediler."

Altıparmak, kadro sıkıntısına da vurgu yaparak, "Kısıtlı bir kadromuz var. Her oyuncumuzdan faydalanmaya çalışıyoruz. İyi bir maç oynadık. Hak ettiğimiz bir 3 puan vardı ama bunu alamadık. Rakibimiz de şampiyonluğa kadro kurmuş bir takımdı. Galip gelemediğimiz için üzgünüz." dedi.

Maçın hakemi hakkında ise sert eleştirilerde bulunan Altıparmak, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bu hakeme baktık Çorum FK ile inanılmaz bir istikrarı vardı. Takdir haklarını hep rakipten yana kullandı. Hakem formsuzdu ve kötü maç yönetti".

