Amasyaspor Yönetimi Genel Kurula Gidiyor: Şükrü Derici İstifa Düşünüyor

Amasyaspor yönetimi genel kurula gitme kararı aldı. Başkan Şükrü Derici iki maç daha takımı götürüp istifa etmeyi düşündüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 19:08
TFF 3. Lig’de mücadele eden Amasyaspor’da yönetim, genel kurula gitme kararı aldı. Kulüp Başkanı Şükrü Derici, düzenlediği basın toplantısında istifa etmeyi düşündüklerini açıkladı.

Derici, geçmişte katkı sağladığı kulübün eski yöneticilerinden destek alamayıp yalnız bırakıldığını öne sürerek değerlendirmesini şöyle aktardı: "Bu şartlar altında, bu ilgisizlikten bir yere varamayacağımız netleşmiştir. Yönetim olarak yaptığımız değerlendirme sonucunda genel kurula gitme kararı alınmıştır. İki maç daha takımı götürerek istifa etmeyi düşünüyoruz. Bu karar bir kaçış değil. Aksine Amasyaspor’un geleceğini kurtarma adına atılmış bir zorunlu adımdır".

"Herkes Amasyaspor’u görmezden gelmiştir"

Sezon başında başkanlığı üstlenirken verilen sözlerin büyük kısmının hayata geçirilmediğini vurgulayan Derici, "Geri kalan kısmı havada kaldı. Geçmiş yıllarda Amasyaspor’da görev yapan başkanlara ve yöneticilere ciddi maddi desteklerim olmuştur. Bunu övünmek için değil, bir gerçeği ifade etmek için söylüyorum. Ancak sebebini hala anlamadığım bir şekilde benim başkanlığım döneminde herkes kör olmuşçasına Amasyaspor’u görmezden gelmiştir" dedi.

"Ceza alan 13 futbolcuya verdiğimiz paraların çoğu boşa gitti"

Futbolda bahis soruşturması kapsamında futbolcularından 13’ünün ceza aldığına işaret eden Derici, "Bu durum bizim belimizi bükmüştür. 13 futbolcuya verdiğimiz paraların çoğu boşa gitmiştir. Sonuçta bu takım ligin ikinci yarısında yeniden kurulacaktır. Kararımızda bahis soruşturmasının da etkisi var. Hoş olmayan bir durum. Ancak zaman olarak yanlış. Sonraya bırakılabilirdi. Bizim verdiğimiz paralar, emekler şu anda boşa gitti" şeklinde konuştu.

