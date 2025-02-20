A Milli Kadın Futbol Takımı İrlanda'ya Konuk Oluyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Başkent Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak olan maç, TSİ 22.30'da başlayacak.

Geçtiğimiz dönemde UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı 6 maçı gol yemeden yenilgisiz tamamlayarak B Ligi'ne yükselen Milliler, gruba galibiyetle başlamayı planlıyor.

Grup aşamasında Türkiye’nin yanı sıra İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan ve Slovenya yer alıyor. Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci hafta maçında ise 25 Şubat Salı günü Yunanistan'ı konuk edecek.