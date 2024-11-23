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Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Karşısında İlk Yarıyı 2-0 Önde Tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-0 geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:05
Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Karşısında İlk Yarıyı 2-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK Fark Yarattı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında gerçekleştirilen heyecan dolu maçta, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 20. dakikasında, Berat Özdemir'in ceza sahası yayı üzerinden çektiği şutta, top üstten auta çıktı. Gaziantep FK ilk golünü 27. dakikada buldu. Sol kanattan Duarte'yi çalımlayan Lungoyi, kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşu defans tarafından engellendi. Ceza sahasında bekleyen Kozlowski, önünde kalan topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının sonlarına yaklaşıldığında, 45+3. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Sorescu'nun ceza yayının önünden çektiği sert şut, kaleci Mohammed Şengezer'in sağından ağlara gitti ve skor 2-0 olarak belirlendi.

Gaziantep FK, ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayarak ikinci yarı öncesinde avantaj elde etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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