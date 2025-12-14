DOLAR
Sivasspor, Iğdır FK Maçı Öncesi Hazırlıklara Başladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 18. hafta Iğdır FK maçı için tesislerde antrenmana çıktı; hazırlıklar 16 Aralık antrenmanıyla sürecek.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:13
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 18. hafta maçında deplasmanda Iğdır FK ile oynayacağı karşılaşma için bugün kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Çalışmayı Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetti.

Antrenmanın detayları

İdman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından kırmızı-beyazlı ekip pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, takımın performansını sınadığı çift kale oyun ile tamamlandı. Çorum FK maçında oynayan futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Takım, hazırlıklarına 16 Aralık Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Iğdır FK ile Özbelsan Sivasspor arasındaki karşılaşma, 20 Aralık Cumartesi saat 13.30'da Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

