DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,54 -0,42%
ALTIN
3.361,44 -0,21%
BITCOIN
3.496.446,68 -1,84%

TFF, Mertens'in Penaltı Pozisyonunun VAR Kayıtlarını Açıkladı

TFF, Galatasaray-Adana Demirspor maçındaki penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını paylaştı ve şeffaflık vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 22:14
TFF, Mertens'in Penaltı Pozisyonunun VAR Kayıtlarını Açıkladı

TFF'nin VAR Kayıtları Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını paylaşma kararı aldı.

Penaltı Pozisyonu ile İlgili Açıklama

TFF'den yapılan resmi açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray-Adana Demirspor maçının 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir." denildi.

Merkez Hakem Kurulu'nun pozisyonu değerlendirdiği ve VAR müdahalesi gerektiğine karar verdiği belirtilerek, "Gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amed Sportif, Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor'u 2-1 Yendi
2
TFF, Mertens'in Penaltı Pozisyonunun VAR Kayıtlarını Açıkladı
3
Galatasaray - Adana Demirspor Maçının VAR Kaydı Yayınlandı
4
Kaltun Madran Su Ege Yıldızları Avrupa Hokey Kadınlar Salon Kulüpler Kupası'nda Mücadele Edecek
5
Altınordu, Üç Altyapı Takımını Kapatma Kararı Aldı
6
Abdülhadi Turus, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Oldu
7
Hidayet Türkoğlu: 'Basketbola İlgi Artacak'

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor