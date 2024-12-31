Antalyaspor'da Önemli Sözleşme Uzatmaları

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, kaptanları Veysel Sarı ve Güray Vural ile sözleşme uzatma kararı aldı. Sözleşmeler, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen bir törenle imzalandı.

Kaptanlarla Anlaşma Süreci

2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılan sözleşmeler, kulüp başkanı Sinan Boztepe tarafından duyuruldu. Boztepe, Veysel Sarı'nın 5, Güray Vural'ın ise 4 yıldır Antalyaspor forması giydiğini hatırlatarak, bu iki futbolcunun takıma olan katkılarını vurguladı. Boztepe, "İki futbolcu da Antalyaspor ailesinin bir parçası. Antalyaspor'un defans hattı kaptanlarımıza emanet. Bizimle olmaya devam ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah futbol hayatlarının bitmesinin ardından da bizlerle beraber olmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların Duyguları

Kaptan Veysel Sarı, Antalyaspor formasını şu ana kadar layıkıyla taşıdığına inandığını belirterek, sözleşmesinin uzatılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Öte yandan Güray Vural da, kırmızı-beyazlı formanın hakkını en iyi şekilde vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'da kaptanlar Veysel Sarı ve Güray Vural'ın sözleşmeleri uzatıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'da kaptanlar Veysel Sarı ve Güray Vural'ın sözleşmeleri uzatıldı.