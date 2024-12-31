DOLAR
35,36 -0,08%
EURO
36,85 -0,22%
ALTIN
2.971,62 -0,31%
BITCOIN
3.325.134,64 0,57%

Antalyaspor'da Kaptanlar Veysel Sarı ve Güray Vural'ın Sözleşmeleri Uzatıldı

Antalyaspor, kaptanları Veysel Sarı ve Güray Vural ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:08
Antalyaspor'da Kaptanlar Veysel Sarı ve Güray Vural'ın Sözleşmeleri Uzatıldı

Antalyaspor'da Önemli Sözleşme Uzatmaları

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor, kaptanları Veysel Sarı ve Güray Vural ile sözleşme uzatma kararı aldı. Sözleşmeler, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen bir törenle imzalandı.

Kaptanlarla Anlaşma Süreci

2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılan sözleşmeler, kulüp başkanı Sinan Boztepe tarafından duyuruldu. Boztepe, Veysel Sarı'nın 5, Güray Vural'ın ise 4 yıldır Antalyaspor forması giydiğini hatırlatarak, bu iki futbolcunun takıma olan katkılarını vurguladı. Boztepe, "İki futbolcu da Antalyaspor ailesinin bir parçası. Antalyaspor'un defans hattı kaptanlarımıza emanet. Bizimle olmaya devam ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah futbol hayatlarının bitmesinin ardından da bizlerle beraber olmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların Duyguları

Kaptan Veysel Sarı, Antalyaspor formasını şu ana kadar layıkıyla taşıdığına inandığını belirterek, sözleşmesinin uzatılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Öte yandan Güray Vural da, kırmızı-beyazlı formanın hakkını en iyi şekilde vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'da kaptanlar Veysel Sarı ve Güray Vural'ın...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'da kaptanlar Veysel Sarı ve Güray Vural'ın sözleşmeleri uzatıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'da kaptanlar Veysel Sarı ve Güray Vural'ın...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'da kaptanlar Veysel Sarı ve Güray Vural'ın sözleşmeleri uzatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya, Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'na Şehrin Anahtarını Verdi
2
Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor
3
Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
4
Antalyaspor'da Kaptanlar Veysel Sarı ve Güray Vural'ın Sözleşmeleri Uzatıldı
5
Suat Hekimoğlu, Türkiye Boks Federasyonu'nun Yeni Başkanı Oldu
6
Beşiktaş, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
7
Hüseyin Eroğlu: Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e Taşıyacak Projeler Hazırlıyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!