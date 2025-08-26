DOLAR
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova Rövanşı İzmir'de

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Play-out'unda Kosova ile 28 Ekim'de İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 17:35
Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Play-out karşılaşmasında Kosova ile İzmir'de kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, grubunu 3. sırada tamamladıktan sonra ligde kalma mücadelesi verecek.

Maç Detayları

Rövanş maçı: 28 Ekim Salı, Gürsel Aksel Stadyumu (İzmir).

İlk maç: 24 Ekim'de deplasmanda Kosova ile oynanacak.

Play-out eşleşmesinin 28 Ekim'deki İzmir karşılaşması sonucunda Türkiye, rakibini elerse UEFA Uluslar B Ligi'nde yoluna devam edecek. Eşleşmeyi kaybeden ekip ise UEFA Uluslar C Ligi'ne düşecek.

