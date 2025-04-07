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A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya Maçına Hazır

A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Slovenya ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 21:18
A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya Maçına Hazır

A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya Maçına Hazır

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak. Takım, bu önemli mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Karşılaşma, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas çalışması ve ardından taktik çalışması ile sona erdi.

İzleyici Katılımı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da antrenmanın bir bölümünü izleme fırsatı buldu.

Mücadele, yarın saat 19.00'da başlayacak ve taraftarlar bu maçı ücretsiz olarak izleyebilecek.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında yarın Slovenya'yı konuk edecek A Milli Kadın...

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında yarın Slovenya'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında yarın Slovenya'yı konuk edecek A Milli Kadın...

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında yarın Slovenya'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

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