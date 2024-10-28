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A Milli Kadın Futbol Takımı Ukrayna'ya Çıkıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası play-off turu için Ukrayna ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:53
A Milli Kadın Futbol Takımı Ukrayna'ya Çıkıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna ile Deplasmanda Buluşacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu rövanş mücadelesinde yarın Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Maç, Moldova'nın başkenti

Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Müsabakayı, Portekizli hakem Catarina Campos yönetecek. Campos'un yardımcılıklarını da aynı ülkeden Andreia Sousa ve Vanessa Gomes yapacak.

İlk Maçta Eşitlik

İstanbul'daki ilk karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ermişti. Bu nedenle, yarınki maç sonucunda galip gelecek takım üst tura yükselebilecek. Eğer maç berabere tamamlanırsa, mücadele uzatmalara gidecek.

Bir Sonraki Tur

Tur atlayan ekip, Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibi ile 2. play-off turunda karşılaşacak. Bu turu geçmeyi başaran takım, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma şansı elde edecek.

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