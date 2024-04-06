A Milli Kadın Futbol takımından kötü haber

A Milli Kadın Futbol Takımı, ilk maçında bugün İsviçre ile Zürih kentinde karşılaştı. Letzigrund Stadyumu'nda oynanan mücadelede İsviçre, 3-1 kazanan takım olurken 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı ilk deplasmanında kaybetti.



İsviçre’nin Viola Calligaris isimli oyuncusu 31’inci ve 78’inci dakikada rakip kalesinde fileleri havalandırırken, 52’inci dakikada Luana Bühler bir gol attı. Türkiye’nin A Milli Kadın Futbol Takımı’ın ilk ve tek golü ise 79’uncu dakikada Ece Türkoğlu’un kafa pasıyla geldi.





İsviçre-Türkiye maçında hangi hakemler düdük çaldı?

Türkiye kadın milli futbol takımımız ile İsviçre arasında oynanan ilk deplasman maçında Sandra Bastos, Catia Tavares, Stasa Spur ve Sara Alves olmak üzere 4 farklı hakem görev aldı.

A Milli Türkiye Kadın Futbol Takımı hangi kadroyla maça çıktı?

İsviçre ile ilk deplasman maçını Zürih’te yapan A Milli Kadın Futbol Takımımızda Selda Akgöz, İlayda Civelek, Sejde Abrahamsson, Gülbin Hız, Ümran Özev, Eda Karataş, Birgül Sadıkoğlu. Meryem Cennet Çal, Ebru Topçu, Elif Keskin, Yağmur Uraz forma giydi. Daha sonra ise 65’inci dakika Miray Cin oyuna girerken Eda Karataş çıktı. 46’ıncı dakikada ise Busem Şeker ve Ece Türkoğlu oyuna girerken, Birgül Sadıkoğlu ile Yağmur Uraz oyundan çıktı. 88’inci dakikada ise Yaşam Göksu oyuna girerken Meryem Cennet Çal oyundan çıktı.