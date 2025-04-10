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A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde Avusturya'ya Yenildi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda Avusturya'ya 36-29 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 23:47
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde Avusturya'ya Yenildi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde Kayıp Yaşadı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off 2. tur ilk maçında deplasmanda Avusturya'ya 36-29 mağlup oldu. Müsabakanın yapıldığı Schwechat kentinde, ilk yarı 13-13 berabere sonuçlandı.

İkinci yarıya daha iyi başlangıç yapan milli takım, 35. dakikada 17-15 gibi bir skor avantajı elde etti. Ancak 45. dakikaya kadar avantajı elinde tutan ay-yıldızlılar, sonrasında oyunun kontrolünü kaybetti.

Ev sahibi takım Avusturya, seyircisinin de desteğiyle son bölümde farkı açarak sahadan 36-29 galip ayrıldı. Bu karşılaşma, milli takımın yeni başantrenörü İspanyol David Ginesta Montes ile katıldığı ilk resmi mücadele oldu.

Bu maçın rövanşı ise 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Amasya Spor Salonu'nda oynanacak. Milliler, rakibini elemesi durumunda tarihinde ilk kez Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off 2. tur ilk maçında...

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off 2. tur ilk maçında deplasmanda Avusturya ile karşılaştı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off 2. tur ilk maçında...

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off 2. tur ilk maçında deplasmanda Avusturya ile karşılaştı.

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