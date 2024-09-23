A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası İçin Portekiz'de Kamp Yapıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı Portekiz'de Hazırlanıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdürmek üzere Portekiz'in Batalha kasabasında kamp yapıyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, kamp 30 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte milli takım, Portekiz ve Brezilya'nın A milli takımlarıyla birlikte Portekiz Genç Milli Takımı ile hazırlık maçları yapacak.

Menajer Bora Serter’in Açıklamaları

A Milli Kadın Hentbol Takımı Menajeri Bora Serter, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının, haziran ayında Alanya'da yaptıkları kamp ile başladığını ifade etti. Serter, “Hazırlıklarımız, eylül ve ekim aylarında katılacağımız uluslararası turnuvalarla devam edecek. Şampiyona öncesinde takımımızın teknik ve performans düzeyini istendiği seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz,” dedi.

Kamp Programı ve Hedefler

Bora Serter, Portekiz'deki Batalha Turnuvası'na katılarak 27-29 Eylül tarihlerinde Brezilya ve Portekiz ile hazırlık maçları yapacaklarını belirtti. Ayrıca “Ekim ayında Romanya'nın Cluj Napoca kentinde düzenlenecek Carpati Kupası'na katılacağız. 25-27 Ekim tarihleri arasında Slovakya, Romanya ve Brezilya ile mücadele edeceğiz,” diye ekledi.

Avrupa Şampiyonası Önemi

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 26 Kasım'da Macaristan'ın Debrecen kentinde EURO 2024 için sahaya çıkacağı belirtiliyor. Serter, “Bu şampiyona, Türk hentbolu adına Kadın Milli Takımımızın katılacağı ilk Avrupa Şampiyonası olması bakımından büyük değer taşıyor. 2026 yılında ev sahipliği yapacağımız EHF Avrupa Şampiyonası ve Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na katılma hedefimiz açısından önemli bir başlangıç,” ifadelerini kullandı.

Kamp Kadrosu

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu şu oyunculardan oluşuyor: