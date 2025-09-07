DOLAR
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek organizasyon tarihindeki ilk gümüş madalyasını aldı; madalyalar Kim Yeon-Koung tarafından verildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 19:19
2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen organizasyonda A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde İtalya ile karşılaştı.

Maçta rakibine 3-2 yenilen milliler, turnuva tarihindeki ilk gümüş madalyanın sahibi oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen törende madalyalar, Güney Koreli eski voleybolcu Kim Yeon-Koung tarafından takdim edildi.

Rüya Takımda İki Milli Oyuncu

Yapılan oylama sonucunda FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın "Rüya Takımı"na iki milli oyuncu seçildi.

Rüya Takımda, en iyi orta oyuncular olarak Eda Erdem Dündar ile İtalyan Danesi yer aldı. En iyi pasör çaprazı olarak ise Melisa Vargas seçildi.

Turnuvanın en değerli oyuncusu ve en iyi pasörü İtalyan Orro, en iyi smaçörler Brezilyalı Gabi ve Japon Ishikawa, en iyi libero ise İtalyan De Gennaro oldu.

2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, gümüş madalyasını aldı.

