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A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin ile Çeyrek Finalde Kapışacak

Ay-yıldızlılar, Paris 2024 çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geliyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 00:36
A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin ile Çeyrek Finalde Kapışacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çeyrek Final Rakibi: Çin

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, büyük bir heyecanla bu maça odaklanıyor.

Maç Tarih ve Saati

Maç, yarın TSİ 10.00'da South Paris Arena'da oynanacak.

Çeyrek Finale Yükselen Takımlar

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra çeyrek finale yükselen diğer takımlar şunlardır:

  • Çin
  • Brezilya
  • Dominik Cumhuriyeti
  • ABD
  • Polonya
  • İtalya
  • Sırbistan

Çeyrek Final Programı

Çeyrek final maçlarının programı ise şu şekilde belirlenmiştir:

  • 10.00: Çin-Türkiye
  • 14.00: Brezilya-Dominik Cumhuriyeti
  • 18.00: ABD-Polonya
  • 22.00: İtalya-Sırbistan

Maçlar, voleybolseverler için büyük bir heyecanla bekleniyor. Ay-yıldızlıların başarıları, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi sürdürüyor.

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