A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin ile Çeyrek Finalde Kapışacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çeyrek Final Rakibi: Çin
Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, büyük bir heyecanla bu maça odaklanıyor.
Maç Tarih ve Saati
Maç, yarın TSİ 10.00'da South Paris Arena'da oynanacak.
Çeyrek Finale Yükselen Takımlar
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra çeyrek finale yükselen diğer takımlar şunlardır:
- Çin
- Brezilya
- Dominik Cumhuriyeti
- ABD
- Polonya
- İtalya
- Sırbistan
Çeyrek Final Programı
Çeyrek final maçlarının programı ise şu şekilde belirlenmiştir:
- 10.00: Çin-Türkiye
- 14.00: Brezilya-Dominik Cumhuriyeti
- 18.00: ABD-Polonya
- 22.00: İtalya-Sırbistan
Maçlar, voleybolseverler için büyük bir heyecanla bekleniyor. Ay-yıldızlıların başarıları, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi sürdürüyor.