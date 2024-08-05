A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin ile Çeyrek Finalde Kapışacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çeyrek Final Rakibi: Çin

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, büyük bir heyecanla bu maça odaklanıyor.

Maç Tarih ve Saati

Maç, yarın TSİ 10.00'da South Paris Arena'da oynanacak.

Çeyrek Finale Yükselen Takımlar

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra çeyrek finale yükselen diğer takımlar şunlardır:

Çin

Brezilya

Dominik Cumhuriyeti

ABD

Polonya

İtalya

Sırbistan

Çeyrek Final Programı

Çeyrek final maçlarının programı ise şu şekilde belirlenmiştir:

10.00: Çin-Türkiye

Çin-Türkiye 14.00: Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

Brezilya-Dominik Cumhuriyeti 18.00: ABD-Polonya

ABD-Polonya 22.00: İtalya-Sırbistan

Maçlar, voleybolseverler için büyük bir heyecanla bekleniyor. Ay-yıldızlıların başarıları, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi sürdürüyor.