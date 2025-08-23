DOLAR
A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda İspanya'yı 3-0 Yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya'yı 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:48
A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda İspanya'yı 3-0 Yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda İspanya'yı 3-0 Yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya'yı 3-0 mağlup etti.

Maç Özeti

Milli takım, karşılaşmayı kontrollü ve disiplinli bir oyunla tamamlayarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Maç boyunca servis ve bloklarda etkili görüntü sergileyen ekip, setleri kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonasındaki ilk sınavını galibiyetle geçerek turnuvada moral ve ivme kazandı.

