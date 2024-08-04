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A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'ya Yenildi: Paris 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'ya 3-0 kaybetti ancak çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 12:50
A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya'ya Yenildi: Paris 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile Maçı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasının son karşılaşmasında İtalya ile karşılaştı. Maçı, rakibine 3-0 mağlup olan milli takım, çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantilemişti.

Maçın Detayları

Mücadeleye iyi bir başlangıç yapan İtalya, ilk setin başında 5 sayılık (7-2) bir farkla öne geçerek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli'yi mola almaya zorladı. Molanın ardından da etkili oyununu sürdüren İtalya, setin ortalarında farkı 9 sayıya (13-4) çıkardı ve Santarelli tekrar molaya gitti. Son bölümlerde karşılıklı sayılar atılsa da, İtalya ilk seti 25-14 ile kazandı.

İkinci ve Üçüncü Setler

İkinci sette her iki takım da hücumda etkili olurken, setin başları 6-6 eşitlikle geçildi. Ancak, setin ortalarına doğru A Milli Takım, 3 sayılık bir farkla (13-10) geriye düştü. Melissa Vargas ve Hande Baladın'ın katkılarıyla farkı kapatmaya çalışsalar da, İtalya farkı 5 sayıya (20-15) çıkararak ikinci seti 25-16 kazandı.

Üçüncü sette daha etkili bir başlangıç yapan milli takım, setin başlarında 2 sayılık (6-8) bir avantaj elde etti. Bu avantajı setin ortalarında artırsa da (12-16), İtalya arka arkaya bulduğu 4 sayıyla eşitliği sağladı (16-16). Son anları çekişmeli geçen seti İtalya 25-21 kazanarak maçı 3-0 lehine sonuçlandırdı.

Çeyrek Final Heyecanı

Grubunu ikinci sırada tamamlamayı başaran Milli Takım, çeyrek finale yükselme başarısını göstermiştir. Çeyrek final karşılaşmalarının 6 Ağustos Salı günü oynanacağı belirtilmektedir. Bu karşılaşmada, milli takımın rakibi, diğer maçların sonuçlarına göre belirlenecektir.

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