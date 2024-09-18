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Çaykur Rizesporlu Jurecka, Samsunspor Maçı Öncesi Beklentilerini Açıkladı

Vaclav Jurecka, Samsunspor maçı öncesi galibiyet için iyi savunma ve fırsatlar yaratmaları gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:54
Çaykur Rizesporlu Jurecka, Samsunspor Maçı Öncesi Beklentilerini Açıkladı

Jurecka'dan Samsunspor Maçı Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü Samsunspor'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor futbolcusu Vaclav Jurecka, maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Hedef Galibiyet

Jurecka, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsunspor maçının zorlu geçeceğine inandığını söyleyerek, "Bu maçı kazanmak için iyi defans yapmalı ve atakta fırsatlar yaratmalıyız" ifadelerini kullandı.

Transfer Süreci ve Mutluluğu

Çek futbolcu, transfer sürecinde Avrupa'da bazı kulüplerle görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Çaykur Rizespor'a geldiğim için çok mutluyum. Burada yeni bir sayfa açtım," dedi.

Galatasaray Maçının Değerlendirmesi

Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında tutuk bir performans sergilediklerini kabul eden Jurecka, "Galatasaray'a karşı oynamak zordu ama daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum. Performansımızı artırmalıyız" şeklinde konuştu.

Evinde Kazanmak İstiyor

Jurecka, Samsunspor ile bu hafta sonu oynayacakları maçın çok önemli olduğunu, "Galatasaray'a karşı 5-0 kaybettik. Evimizde taraftarlarımıza bu mağlubiyetin telafisi olarak bir hediye vermek istiyoruz," açıklamasını yaptı.

Derbi Maçlarının Önemi

Jurecka, her derbi maçının kendisi için özel olduğunu ifade ederek, "Çekya'da da derbi maçlarında gol atmaya çalıştım. Bu maçta da gol atmak istiyorum. Ligi daha iyi tanıdıkça, takım arkadaşlarımla olan uyumumuzu artırarak gollerin geleceğine inanıyorum," dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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