Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Mücadelesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Maç, yarın akşam Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak.

Maçın Hakemleri

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcı hakemleri Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu olacakken, dördüncü hakem olarak Mathieu Vernice görev alacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Serüveni

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini geçerken, 3. turda Fransa'nın Lille takımına elenmişti. Bu sonuçla Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'inde ise ilk 5 maçtan 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile başlamış, ancak son maçında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olmuştur.

Geçen Sezonun İzleri

Fenerbahçe, geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile karşılaşmıştı. Son 16 turunda oynanan ilk maçta 3-0 kazanmış, rövanşta ise 1-0 kaybetmesine rağmen çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

Kadroda Eksikler

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 oyuncu yer almıyor: Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent bu mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlığı devam eden Bright Osayi-Samuel'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu