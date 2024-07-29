A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Zorlu Galibiyet

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Danielle Santarelli, maç sonrasında yapılan açıklamalarda galibiyetin önemini vurguladı.

Maçın Zorluğu ve Gurur

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Santarelli, "Zor bir maç olacağını biliyordum. Hollanda gibi güçlü bir takım karşısında oynamanın zorluklarını tahmin ediyorduk. Güçlü bir kadroları var ve Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü sırayı aldılar. Bu dönemde başarılı bir başlangıç yapmak istiyorduk. Galibiyetten dolayı takımımla gurur duyuyorum," dedi.

Sakatlık Problemi ve Hazırlık Süreci

Santarelli, takımın hazırlık sürecinden ve yaşanan sakatlıklardan dolayı çekinceleri olduğunu ifade etti. "Gergindik. Hazırlık sürecinde sakatlıklar nedeniyle yeterince maç yapamadık. Zehra'nın da aralarında bulunduğu 4-5 sakat oyuncumuz vardı. En iyi karar, tedavilere devam etmek ve oyunculara rahatlama süresi tanımaktı," şeklinde konuştu.

Dominik Cumhuriyeti ile Dikkatli Olmalıyız

Gruptaki bir sonraki maçın Dominik Cumhuriyeti ile olacağını hatırlatan Santarelli, bu karşılaşmaya odaklanmaları gerektiğini belirtti: "Dominik Cumhuriyeti de çok iyi bir takım. Martinez kardeşler ve Pena gibi yetenekli oyunculara sahipler. Onlara karşı dikkatli olmalıyız; gerçekten zor bir maç olacak."

Kadro Eleştirileri Üzerine Düşünceler

Son olarak kadro tercihleri ile ilgili eleştirilere yanıt veren Santarelli, "Bu tür tartışmaların gereksiz olduğunu düşünüyorum. İnsanlar takımın en iyisini istemeli; bu şekilde saldırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Sosyal medyada yazılanları okumuyorum, bu konuda şanslıyım," diye belirtti.