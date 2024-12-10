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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi Grupları Belli Oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 VNL'deki gruplarını öğrendi. Milliler, üç hafta boyunca mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:16
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi Grupları Belli Oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi (VNL) grupları belirlendi. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milliler, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen VNL'de verecek.

Filenin Sultanları'nın Zorlu Mücadeleleri

Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, VNL'deki ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

Gruplardaki Takımlar

16 takımın mücadele edeceği VNL'de, üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Ay-yıldızlıların 2025 FIVB VNL'deki grupları şu şekilde:

  • 1. hafta (Çin-Pekin): Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa
  • 2. hafta (Türkiye-İstanbul): Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore
  • 3. hafta (Hollanda-Apeldoorn): Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya

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