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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Hedefi: Paris 2024

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te eksik madalyasını kazanarak tarihe geçmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:55
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Hedefi: Paris 2024

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Hedefi: Paris 2024

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyon olarak madalya koleksiyonundaki eksikliği tamamlamak istediklerinin altını çizdi.

Yarı Final Başarısı

Üstündağ, takımın Fransa'nın Paris kentinde gerçekleştiren oyunlarda çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek yarı finale çıktığını belirtti. Kazanılan başarıdan duydukları memnuniyeti ifade eden Üstündağ, "Çok mutluyuz ve gururluyuz. Geçen yıl kazandığımız Avrupa ve FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu tarihi bir an. Şimdi finali hedefliyoruz," dedi.

Çin Maçının Değerlendirmesi

Karşılaşma öncesinde Çin'in favori olarak gösterildiğini dile getiren Üstündağ, "Olimpiyatta her şey değişebilir. Biz elimizden geleni yaptık ve yarı finale yükseldik. İlk olarak takımımızın nasıl oynayacağına odaklanmalıyız," şeklinde konuştu.

Üstündağ, A Milli Kadın Takımı'nın Çin karşısında gösterdiği mücadeleyi vurgulayarak, "En çok gururlandığım detay takımdaki inanmışlık ve sonuna kadar mücadele ruhuydu. Dördüncü sete kötü başlangıç yaptık ama son set muhteşem bir geri dönüşle geldi," ifadelerini kullandı.

Madalya Hedefi

İlk hedeflerinin madalya olduğunu belirten Üstündağ, "Her maçı ayrı ayrı değerlendirmeliyiz. Eğer yarı finali geçer ve finale çıkarsak, madalya bizim olur," diyerek umut dolu bir mesaj verdi.

Melissa Vargas'ın Performansı

Voleybol Federasyonu Başkanı, Melissa Vargas'ın müthiş performansını da övgüyle karşıladı. "Malatyalı Vargas, gerçekten de kayısı gibi sağlam. Oyun disiplini ve takım ruhu ile bize büyük katkılar sağlıyor," dedi.

Eleştirilere Cevap

Üstündağ, takımın kadro seçimleri ile ilgili tartışmalara da değinerek, "Eleştirilerin hakaret boyutuna varması kabul edilemez. Takımın yanında olmalı ve pozitif enerji vermeliyiz. Destekleyici bir tavır sergilemeliyiz," şeklinde konuştu.

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