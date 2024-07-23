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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Hedefi: Madalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak. Kadroda beş sporcu ilk kez olimpiyat deneyimi yaşayacak.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:11
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Hedefi: Madalya

Paris 2024'e Hazır: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Fransa'nın başkenti Pariste gerçekleştirilecek olan 2024 Olimpiyat Oyunlarına katılacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu organizasyonda üçüncü kez mücadele edecek.

Önceki Olimpiyat Deneyimleri

Ay-yıldızlı voleybol takımı daha önce Londra 2012 ve Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılmış ancak herhangi bir madalya elde edememişti. Londra'daki ilk deneyimlerinde çeyrek final aşamasına ulaşamayan takım, Rio 2016 Olimpiyatları'na katılamamış, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak en iyi derecesine ulaşmıştı.

Elemelerdeki Başarı

2023 Eylül ayında Japonya'da düzenlenen Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda yarışan milli takım, Porto Riko, Brezilya, Belçika gibi rakiplerini yenerek 7'de 7 yaptı ve Paris 2024'e katılma hakkını elde etti. Takım, bu turnuvayı tarihindeki ilk yenilgisiz lider olarak tamamladı.

Yeni Kadro ve Hedefler

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te madalya yarışına girecek. Takımda, Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas gibi isimler ilk kez olimpiyat deneyimi yaşayacak. Kaptan Eda Erdem Dündar ise üçüncü olimpiyatına katılacak.

Oyun Programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasında Hollanda ile 29 Temmuz, Dominik Cumhuriyeti ile 1 Ağustos, ve İtalya ile 4 Ağustos tarihlerinde karşılaşacak. Maç takvimi ise şöyle:

  • 29 Temmuz - Türkiye - Hollanda, 10:00
  • 1 Ağustos - Türkiye - Dominik Cumhuriyeti, 10:00
  • 4 Ağustos - Türkiye - İtalya, 10:00

Olimpiyat Tarihinde Voleybol

Olimpiyat programına 1964 yılından bu yana dahil olan voleybol, Paris 2024'te 16. kez sahne alacak. Geçmişte altın madalya kazanmış ülkeler arasında Sovyetler Birliği, Küba, Çin, Brezilya, Japonya ve ABD bulunuyor.

Bu tarihsel bilgiler ışığında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris'te madalya hedefiyle mücadele edecek ve Türk voleybolunu uluslararası arenada daha da ileriye taşımak için savaşacak.

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