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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te Brezilya ile Madalya İçin Karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya için Brezilya ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:12
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te Brezilya ile Madalya İçin Karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te Madalya Peşinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında bronz madalya için önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Takım, yarın Brezilya ile karşılaşacak.

Maç Detayları

Fransa'nın başkenti Paris’teki South Paris Arena’da gerçekleştirilecek olan müsabakanın saati (TSİ) 18.15 olarak belirlendi.

Hedef: Tarihine Geçmek

Milli takımız, bu zorlu mücadeleyi kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası kazanma fırsatını elde edecek. Daha önce FIVB Milletler Ligi'nde karşılaştığı Brezilya'ya 3-0 mağlup olan Ay-yıldızlı team, bu sefer daha güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.

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