A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te Brezilya ile Madalya İçin Karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te Madalya Peşinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında bronz madalya için önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Takım, yarın Brezilya ile karşılaşacak.

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Fransa'nın başkenti Paris’teki South Paris Arena’da gerçekleştirilecek olan müsabakanın saati (TSİ) 18.15 olarak belirlendi.

Hedef: Tarihine Geçmek

Milli takımız, bu zorlu mücadeleyi kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası kazanma fırsatını elde edecek. Daha önce FIVB Milletler Ligi'nde karşılaştığı Brezilya'ya 3-0 mağlup olan Ay-yıldızlı team, bu sefer daha güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.