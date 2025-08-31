A Milli Kadın Voleybol Takımı Slovenya ile Son 16’da
Dünya Şampiyonası'nda kritik randevu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda yarın Slovenya ile karşılaşacak.
Müsabaka, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak ve TSİ 16.30'da başlayacak.
E Grubu'ndaki 3 maçını da set vermeden kazanan milli takım, Slovenya'yı da yenmesi halinde çeyrek finale yükselecek.
D Grubu'nda Çekya ve Arjantin'i geçerek organizasyonun sürpriz takımlarından biri olan Slovenya, ABD'nin ardından grubu ikinci sırada tamamlamıştı.