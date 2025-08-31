DOLAR
A Milli Kadın Voleybol Takımı Slovenya ile Son 16’da

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası Son 16 turunda yarın TSİ 16.30'da Bangkok'ta Slovenya ile karşılaşacak; galibiyet çeyrek finale taşıyacak.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 10:18
Dünya Şampiyonası'nda kritik randevu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda yarın Slovenya ile karşılaşacak.

Müsabaka, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak ve TSİ 16.30'da başlayacak.

E Grubu'ndaki 3 maçını da set vermeden kazanan milli takım, Slovenya'yı da yenmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

D Grubu'nda Çekya ve Arjantin'i geçerek organizasyonun sürpriz takımlarından biri olan Slovenya, ABD'nin ardından grubu ikinci sırada tamamlamıştı.

