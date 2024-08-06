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Filenin sultanları Çin'i mağlup ederek Paris Olimpiyatlarında yarı finale yükseldi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te çeyrek finalde Çin'i mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:25
Filenin sultanları Çin'i mağlup ederek Paris Olimpiyatlarında yarı finale yükseldi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Tarihi Başarı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Çin ile karşılaştı. Mücadele, büyük bir heyecana sahne oldu ve millilerimiz, son seti 15-12'lik skorla kazanarak tarihi bir zafer elde etti.

İlk Yarı Final Heyecanı ve Melissa Vargas'ın harika performansı

Bu zafer, Türkiye'nin voleybol tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı olarak kaydedildi. Takımın sergilediği performans, tüm ülke genelinde büyük bir coşkuya neden oldu.

Başarıda emeği geçen sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederiz!

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