Fenerbahçe, Anderlecht ile kritik maça çıkıyor

Fenerbahçe, tur için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda yarın akşam Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak. RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Luca Cibelli yapacak. VAR sisteminde Lukas Fahndrich, AVAR'da ise Lionel Tschudi görev alacak.

Tur ihtimalleri

Fenerbahçe, ilk maçta Kadıköy'de elde ettiği 3-0'lık avantaj ile sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacakken, 1 ve 2 farklı yenilgilerde de bir üst tura geçecek. Öte yandan, Anderlecht'in 4 veya daha farklı galibiyet alması durumunda tur şansı doğacak; ancak ev sahibi ekip 3-0'lık bir skor elde ederse mücadele uzatmalara gidecek.

Fenerbahçe'nin eksiklikleri

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku önemli karşılaşmada sahada olamayacak. Bunun yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de forma giymesi beklenmiyor.

Olası rakipler

Fenerbahçe eğer tur atlamayı başarırsa, Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımı ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin olası rakiplerinden Olympiakos, geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi penaltılarla eleyerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Rangers ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 4 galibiyet almış, ancak Lyon'a evinde 4-1 yenilmişti.

Fenerbahçe UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde: