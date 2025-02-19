Fenerbahçe, Anderlecht ile kritik maça çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda yarın Anderlecht ile karşılaşacak. Kadıköy'de 3-0 kazanan sarı-lacivertliler tur için sahada.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:09
Fenerbahçe, Anderlecht ile kritik maça çıkıyor

Fenerbahçe, tur için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda yarın akşam Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak. RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Luca Cibelli yapacak. VAR sisteminde Lukas Fahndrich, AVAR'da ise Lionel Tschudi görev alacak.

Tur ihtimalleri

Fenerbahçe, ilk maçta Kadıköy'de elde ettiği 3-0'lık avantaj ile sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacakken, 1 ve 2 farklı yenilgilerde de bir üst tura geçecek. Öte yandan, Anderlecht'in 4 veya daha farklı galibiyet alması durumunda tur şansı doğacak; ancak ev sahibi ekip 3-0'lık bir skor elde ederse mücadele uzatmalara gidecek.

Fenerbahçe'nin eksiklikleri

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku önemli karşılaşmada sahada olamayacak. Bunun yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de forma giymesi beklenmiyor.

Olası rakipler

Fenerbahçe eğer tur atlamayı başarırsa, Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımı ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin olası rakiplerinden Olympiakos, geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi penaltılarla eleyerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Rangers ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 4 galibiyet almış, ancak Lyon'a evinde 4-1 yenilmişti.

Fenerbahçe UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

  • Dominik Livakovic
  • İrfan Can Eğribayat
  • Ertuğrul Çetin
  • Çağlar Söyüncü
  • Alexander Djiku
  • Mert Müldür
  • Milan Skriniar
  • İsmail Yüksek
  • Mert Hakan Yandaş
  • Fred
  • İrfan Can Kahveci
  • Sofyan Amrabat
  • Sebastian Szymanski
  • Anderson Talisca
  • Filip Kostic
  • Dusan Tadic
  • Edin Dzeko
  • Youssef En-Nesyri
  • Cengiz Ünder
  • Bright Osayi-Samuel
  • Allan Saint-Maximin
  • Cenk Tosun

İLGİLİ HABERLER

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, AZ Alkmaar'la Zorlu Rövanşa Çıkıyor
2
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Villeneuve d'Ascq'ı Ağırlıyor
3
A Milli Erkek Basketbol Takımı Yarın İtalya ile Karşılaşacak
4
Fenerbahçe, Anderlecht ile kritik maça çıkıyor
5
Beşiktaş ve Antalyaspor Süper Lig'de 58. Randevuda Karşılaşıyor
6
Derin Rüyam Kamiloğlu Eskrim Turnuvası Büyük Bir Başarıyla Tamamlandı
7
Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un Geleceği Aydınlık

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı