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Bursaspor'da Kombine Satışları 26 Bini Geçti

Bursaspor, kombine satışlarında 26 bin barajını aşarak yeni sezona hazırlık yapıyor. Takım başkanı Enes Çelik, hedefleri ve transfer planları hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 14:44
Bursaspor'da Kombine Satışları 26 Bini Geçti

Bursaspor'da Kombine Satışları 26 Bini Aştı

Nesine 3. Lig şampiyonu olan Bursaspor, kombine bilet satışlarında önemli bir başarıya imza attı. Kulüp başkanı Enes Çelik, yeni sezon için yapılan kombine satışlarının 26 bini geçtiğini duyurdu.

Satışlar Devam Ediyor

Çelik, Cumalıkızık'ta Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi'nin ev sahipliğinde gazetecilerle bir araya geldi. Kombine satışlarının yanı sıra loca satışlarının da devam ettiğini vurgulayan Çelik, "Biz kulüp personelimizin bilet satışıyla uğraşmasını istemiyoruz. 40 bin kombineyi biz satalım, localarımızı satalım" şeklinde konuştu.

Transferler ile Artan İlgi

Takımın transferleriyle birlikte kombine bilet satışlarının daha da artacağını belirten Çelik, taraftarlara şu uyarıda bulundu: "14 bin bilet kaldı. Transferler açıklandıkça bu biletler tükenir. Bursaspor taraftarı, belki de geçmişte hiç görülmemiş 40 bin kombine satışı yapabilir."

Transfer Çalışmaları Sürüyor

Transfer sürecinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyleyen Çelik, mevcut oyuncuların da değerli olduğunu belirtti. "Hocamızla sürekli iletişim halindeyiz, transferde doğru adımları atacağımızdan taraftarımız emin olsun" diyen Çelik, ayrıca sponsorlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sponsor Anlaşmaları ve Plaket Töreni

Bursaspor'un stadyum sponsoru olan Matlı buluşmalarının yanı sıra, ilave sponsor anlaşmaları da yapıldığını duyuran Çelik, etkinlik sonunda Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi tarafından başkan Çelik ve kulüp genel müdürü Hüseyin Yeşilkavak ile sponsorlara plaket takdim edildi.

Nesine 3. Lig şampiyonu Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik (ortada), basın mensuplarıyla bir...

Nesine 3. Lig şampiyonu Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik (ortada), basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda kulübün hedeflerine ve gelecek sezonun kombine bilet satışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nesine 3. Lig şampiyonu Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik (ortada), basın mensuplarıyla bir...

Nesine 3. Lig şampiyonu Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik (ortada), basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda kulübün hedeflerine ve gelecek sezonun kombine bilet satışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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