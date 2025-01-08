Üstündağ'dan Anadolu Ajansı'na Tebrik

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Üstündağ, bu etkinlikte AA'nın gerçekleştirdiği güzel çalışmaları takdirle karşıladı.

Üstündağ, ''Anadolu Ajansının geleneksel yaptığı güzel çalışmadan dolayı başta Sayın Genel Müdürüm Serdar Karagöz ve tüm ekibini kutluyorum'' ifadelerini kullandı. Bu tür organizasyonların, sanat ve medya dünyasını bir araya getirerek toplumsal bilinci artırdığını vurguladı.