DOLAR
35,35 -0,09%
EURO
36,63 -0,14%
ALTIN
3.012,58 -0,16%
BITCOIN
3.403.519,28 0,44%

Üstündağ'dan Anadolu Ajansı'na Tebrik

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve tebriklerini iletti.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:06
Üstündağ'dan Anadolu Ajansı'na Tebrik

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Üstündağ, bu etkinlikte AA'nın gerçekleştirdiği güzel çalışmaları takdirle karşıladı.

Üstündağ, ''Anadolu Ajansının geleneksel yaptığı güzel çalışmadan dolayı başta Sayın Genel Müdürüm Serdar Karagöz ve tüm ekibini kutluyorum'' ifadelerini kullandı. Bu tür organizasyonların, sanat ve medya dünyasını bir araya getirerek toplumsal bilinci artırdığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum FK, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u Ağırlıyor
2
THY Avrupa Ligi'nde 20. Hafta Heyecanı Başlıyor
3
Üstündağ'dan Anadolu Ajansı'na Tebrik
4
Fenerbahçe, Kasımpaşa Karşısında Ziraat Türkiye Kupası'na Katılıp Katılmayacağını Belirleyecek
5
Tanrıkulu, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
6
Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 Mağlup Etti
7
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Sivasspor'u 1-0 Yenerek Avantaj Sağladı

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor