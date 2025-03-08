Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Sütlü'den Bodrum FK Maç Değerlendirmesi

Bodrumspor'un Direnci: Sütlü'den Açıklamalar

Kasımpaşa'nın Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından yardımcı antrenör Serhat Sütlü, önemli değerlendirmelerde bulundu. Sütlü, Bodrumspor'un ayakta kalma çabasını ve 1 puanın bile değerini çok iyi anladığını vurguladı.

Maç Sonrası Basın Toplantısı

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Sütlü, "Ayakta kalmaya çalışan bir Bodrumspor vardı. 1 puanın bile öneminin çok farkında olan bir ekip ile karşılaştık. Doğal olarak, sizin onlardan daha fazla istemeniz sonuca da etki ediyor," dedi.

Maç Taktikleri ve Performans Analizi

Bodrumspor'un son beş maçta gol yemediğini belirten Sütlü, "Şimdiye kadar beşli bir savunma ve bazen dörtlü oynadıkları oldu. Bugün de bize karşı dörtlü savunma ile oynadılar. Kompakt bir takımla karşı karşıyaydık, bunu da biliyorduk. Hafta içi çalışmalarımızı buna göre yaptık; fakat bazen istediklerimizi sahada uygulamakta zorlanıyoruz. Bu futbol bazen hemen cezayı kesiyor. Bu tür maçlar her zaman tehlikelidir,” ifadelerini kullandı.