A Milli Takım, 4 Eylül’de Gürcistan Maçı İçin Riva’da Hazır

A Milli Takım, 4 Eylül’de Gürcistan maçının hazırlıklarına Riva’da başladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk hafta hazırlıkları sürüyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Gürcistan maçının hazırlıklarına başladı.

Milliler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

İdmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Ay-yıldızlılar antrenmana koşu ile başlayıp, ardından yoğun pas organizasyonlarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise takımın Gürcistan maçına yönelik taktik çalışması yaptığı öğrenildi.

Antrenmanda kaptan Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral seyahat planlamaları nedeniyle, Yusuf Akçiçek ise özel izinde olduğu için yer almadı. Üç oyuncunun akşam saatlerinde kampa katılacağı belirtildi.

A Milli Takım idmanını ayrıca TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Ay-yıldızlılar hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.