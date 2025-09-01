DOLAR
41,13 0,1%
EURO
48,17 -0,06%
ALTIN
4.600,35 -0,83%
BITCOIN
4.476.720,4 0,25%

A Milli Takım, 4 Eylül’de Gürcistan Maçı İçin Riva’da Hazır

A Milli Futbol Takımı, 4 Eylül’deki Gürcistan maçının hazırlıklarına Riva’da başladı; Vincenzo Montella yönetiminde kondisyon ve taktik çalışıldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 19:22
A Milli Takım, 4 Eylül’de Gürcistan Maçı İçin Riva’da Hazır

A Milli Takım, 4 Eylül’de Gürcistan maçının hazırlıklarına Riva’da başladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk hafta hazırlıkları sürüyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Gürcistan maçının hazırlıklarına başladı.

Milliler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

İdmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Ay-yıldızlılar antrenmana koşu ile başlayıp, ardından yoğun pas organizasyonlarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise takımın Gürcistan maçına yönelik taktik çalışması yaptığı öğrenildi.

Antrenmanda kaptan Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral seyahat planlamaları nedeniyle, Yusuf Akçiçek ise özel izinde olduğu için yer almadı. Üç oyuncunun akşam saatlerinde kampa katılacağı belirtildi.

A Milli Takım idmanını ayrıca TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Ay-yıldızlılar hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
EuroBasket 2025: Letonya 78-62 ile Portekiz'i Yendi
2
Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye Kiralandı
3
Atalanta, Milan'dan Yunus Musah'ı satın alma opsiyonlu kiralık aldı
4
Gençlerbirliği, Prince Martor ve Mamoudou Cisse ile sözleşme imzaladı
5
FIFA’dan Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor’a Puan Tenzili Cezası
6
9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup: Tekirdağ'da Açılış Töreni
7
Fenerbahçe'den Büyük Transfer: Marco Asensio 3+1 Yıllık İmza

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark