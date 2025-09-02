A Milli Takım, 4 Eylül'deki Gürcistan Maçı İçin Riva'da Hazırlıklarını Sürdürdü

A Milli Futbol Takımı Riva'da Son Hazırlıklarını Sürdürdü

Antrenmanın Detayları

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Gürcistan maçının hazırlıklarını Riva'da sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo Montella idaresindeki idmanda, dün akşamki antrenmana katılmayan Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek de yer aldı.

Oyuncular, önce fitness salonunda çalışmalarını tamamladıktan sonra sahada ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. İdmanda top kapma ve taktik çalışmaları üzerinde yoğunlaşıldı.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da takip etti.

Basın ve Yolculuk Planı

Ay-yıldızlılar, maç öncesi resmi çalışmasını yarın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak saat 11.15'te Riva'da gerçekleştirecek. Ardından milliler, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Tiflis'e hareket edecek.

A Milli Takım, Tiflis'e inişinin ardından müsabakanın oynanacağı Boris Paichadze Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, TSİ 19.00'da statta basın toplantısı düzenleyecek.